Спорт Шевченко может возглавить сборную Польши, - СМИ

2022-01-16 11:30

 

Украинский футболист и тренер Андрей Шевченко может в ближайшее время возглавить сборную Польши. Стороны уже начали переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спортивного журналиста Никола Скиру в Twitter.

"Польский футбольный союз заинтересовался Андреем Шевченко как новым тренером национальной сборной. Ведутся переговоры", - написал журналист.

Стоит отметить, что Польша начала поиски нового главного тренера после отставки Паулу Соузы.

Сейчас они рассматривают также и кандидатуру швейцарца Марселя Коллера. Ожидается, что окончательное решение будет объявлено 19 января.

Напомним, вчера стало известно, что Андрея Шевченко уволили с поста тренера итальянского клуба "Дженоа".

Добавим, Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года, таким образом он пробыл тренером этого клуба менее чем три месяца.

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