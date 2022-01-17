Коронавирус документ Сумская и Ивано-Франковская области остались в оранжевой зоне карантина

2022-01-17 15:12

В Украине оранжевому уровню эпидемической опасности соответствуют две области, в одной из которых ухудшилась ситуация. Все остальные регионы Украины соответствуют желтой зоне карантина.

По данным Минздрава, уже длительное время оранжевыми остаются Сумская и Ивано-Франковская области.

При этом в Ивано-Франковской области красным сейчас является показатель динамики уровня COVID-госпитализаций - 54,3%, при норме не более 50%. В обоих регионах растет коэффициент выявления случаев инфицирования. В Сумской области 26,9%, а в Ивано-Франковской - 29,2%. Допустимая норма - не более 20%.