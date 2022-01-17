Коронавирус В ожидании решения по Порошенко его сторонники начали петь колядки

2022-01-17 22:50

 

В зале Печерского районного суда в Киеве, где избирают меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, начали петь колядки.

Таким оригинальным способом ожидающие решения по Порошенко коротают время до прихода судьи в зал заседания.

Мы писали, что сторонники бывшего президента Украины заявили, что судье Алексею Соколову, который удалился для принятия решения, стало плохо и ему вызвали скорую. Однако в суде опровергли эту информацию.

Напомним, что сторонники Порошенко блокировали боковые выходы из суда на случай, если экс-президента возьмут под стражу и попытаются вывезти в СИЗО.

Вместе с тем, силовиков сейчас под судом больше, чем сторонников Порошенко. К тому же, в Киеве начался снегопад, и ряды сторонников бывшего президента Украины сильно поредели.

Тем временем, Александр Турчинов на улице в комментарии СМИ анонсировал "бессрочные акции протеста" в случае принятия судьей "неправомерного решения".

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