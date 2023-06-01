ВОЙНА В Украине С 1 июня Польша закрыла границу для всех российских и белорусских перевозчиков

2023-06-01 13:35

Изоляция страны-террориста снова усилена. Запрет начал действовать с 1 июня. Соответствующее распоряжение ранее подписал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

Следовательно, с сегодняшнего дня Польша не будет пропускать через Беларусь к себе грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные на территории беларуси и московии.

Запрет появился вслед за санкциями против 365 белорусских чиновников в ответ на заключение активиста польского меньшинства в Беларуси, сопредседателя Союза поляков Беларуси Анджея Почобута.