Изоляция страны-террориста снова усилена. Запрет начал действовать с 1 июня. Соответствующее распоряжение ранее подписал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.
Следовательно, с сегодняшнего дня Польша не будет пропускать через Беларусь к себе грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные на территории беларуси и московии.
Запрет появился вслед за санкциями против 365 белорусских чиновников в ответ на заключение активиста польского меньшинства в Беларуси, сопредседателя Союза поляков Беларуси Анджея Почобута.