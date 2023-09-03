Мир Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев – в нем больше нет потребности

2023-09-03 08:30

 

В Польше, около Варшавы, закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев, поскольку количество новых беженцев мизерно мало.

Об этом сообщает The Financial Times.

Как рассказал изданию пресс-секретарь Мазовецкого края, центр создавался как временный, а его закрытие он объяснил тем, что "количество беженцев, прибывающих в регион из Украины, мизерно мало".

По данным издания, в центре размещалось до 9 тысяч украинских беженцев. Последние 300 человек, проживавших в нем, были переведены в другие центры.

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