Политика Германия может эвакуировать семьи дипломатов из Украины по примеру США, — СМИ

2022-01-23 14:30

По информации журналистов, подготовленный дипломатами план будет реализован в случае "дальнейшего ухудшения ситуации".

Представители министерства иностранных дел Германии готовят план по эвакуации семей своих дипломатов в Украине. Об этом сообщает Bild.

"Согласно плану, их должны вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации", — говорится в сообщении.

Напомним, что, по сведениям американских журналистов, семьи американских дипломатов посольстве США в Украине могут начать вывозить из Киева уже на следующей недели.

Отмечается, что, принимая во внимание угрозу возможного полномасштабного вторжения российских войск, американское посольство обратилось к представителям Государственного департамента и попросило предоставить возможность выезда всем второстепенным сотрудникам дипмиссии и их семьям.

CNN также ссылается на имевшую место частную беседу президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Зеленский якобы назвал такой шаг американского руководства "чрезмерной реакцией".

Журналист Fox News Лукас Томлинсон в Twitter сообщил, что родственников американских дипломатов могут начать эвакуировать из Украины уже с понедельника.

"Молния: по распоряжению Госдепартамента, семьи сотрудников посольства США в Украине должны быть эвакуированы уже в понедельник", — отметил журналист.