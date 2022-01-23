Германия может эвакуировать семьи дипломатов из Украины по примеру США, — СМИ

По информации журналистов, подготовленный дипломатами план будет реализован в случае "дальнейшего ухудшения ситуации".
Представители министерства иностранных дел Германии готовят план по эвакуации семей своих дипломатов в Украине. Об этом сообщает Bild.
"Согласно плану, их должны вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации", — говорится в сообщении.
Напомним, что, по сведениям американских журналистов, семьи американских дипломатов посольстве США в Украине могут начать вывозить из Киева уже на следующей недели.
Отмечается, что, принимая во внимание угрозу возможного полномасштабного вторжения российских войск, американское посольство обратилось к представителям Государственного департамента и попросило предоставить возможность выезда всем второстепенным сотрудникам дипмиссии и их семьям.
CNN также ссылается на имевшую место частную беседу президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Зеленский якобы назвал такой шаг американского руководства "чрезмерной реакцией".
Журналист Fox News Лукас Томлинсон в Twitter сообщил, что родственников американских дипломатов могут начать эвакуировать из Украины уже с понедельника.
"Молния: по распоряжению Госдепартамента, семьи сотрудников посольства США в Украине должны быть эвакуированы уже в понедельник", — отметил журналист.