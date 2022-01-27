Украина Фантомные патрули полиции за первые сутки своей работы поймали почти тысячу нарушителей

2022-01-27 10:44

Фантомные патрули полиции в течение первых суток своей работы зафиксировали почти тысячу нарушений на дорогах Киева.

"Со вчерашнего дня патрульные "фантомы" зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений", - сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

В Патрульной полиции посоветовали водителям быть вежливыми на дорогах, поскольку "фантом" может появиться где угодно.

Напомним, 25 января в Украине на дорогах появились полицейские "фантомы". Это передвижные комплексы фиксации скорости авто во время движения, которые могут фиксировать до 50 движущихся целей одновременно. Пока на дорогах работают четыре спецавтомобиля. В 2022 году планируется приобрести еще 30 таких авто.