Украина видео Днепровский стрелок в деталях рассказал об убийстве пяти человек

2022-01-27 17:20

Днепровский стрелок, от стрельбы которого на территории завода "Южмаш" погибли пять человек, дал показания и детально рассказал о произошедшем.

Видео опубликовал “Днепр оперативный”.

После задержания Артемий Рябчук рассказал, что ночью он взял автомат, зарядил магазин и выстрелил в двух человек. После этого он увидел, что женщина-оператор с кем-то связывается, вероятно, чтобы сообщить о стрельбе, поэтому пришлось выстрелить в нее.

Далее стрелок бродил по дворам, ища, где бы спрятаться, после чего вышел на трассу, поймал попутку, и женщина-водитель подвезла его на левый берег. Там он нашел заброшенное здание и спрятал около 10 магазинов от автомата. Спустя несколько часов военнослужащий попросил у прохожей женщины телефон, позвонил в полицию и добровольно сдался.

В то же время, народный депутат Юлия Яцик выразила свои соболезнования семьям погибших и раскрыла возможные мотивы преступления, отметив что парень мог отомстить за обиды. "Предварительная информация по нацгвардейцу. Два месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству.

Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачом" и начали издеваться. Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не сожалеет", - написала она в соцсети.