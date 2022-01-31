Украина В НБУ рассказали, что будет с депозитами украинцев во время войны

2022-01-31 18:40

Многие украинцы опасаются наступления со стороны России. Из-за агрессии другой страны многие вкладчики опасаются за свои сбережения в банке. В НБУ сделали важное заявление.

В Нацбанке рассказали, могут ли депозиты переводить на государственные облигации, передает ubr.ua.

Даже если в Украине будет введено военное положение, вклады украинцев не должны пострадать.

В случае эскалации военных действий на территории Украины банки не могут принудительно переводить депозиты своих вкладчиков в ОВГЗ для поддержания стабильности государства.

Как рассказали в Национальном банке, за все 30 лет независимости Украины такая мера, как перевод депозитов в государственные облигации, не применялась.

Как сообщалось ранее, в Украине стало меньше депозитных вкладов. За несколько месяцев объем депозитов украинцев сократился на 1,4%.

Напомним, как мы сообщали ранее, детский депозит предусматривает, что на ребенка государство дает 50 тысяч гривен. Но родители не могут использовать эти деньги. Депозит лежит на счету до совершеннолетия ребенка. Все эти года капают проценты.