Коронавирус Тысяча за вакцинацию: украинцы купили лекарства более чем на 88 млн гривен

2022-01-31 20:00

 

По данным Министерства экономики Украины, украинцы потратили больше 88 миллионов гривен на лекарственные препараты в рамках программы «єПідтримка». Возможность купить лекарства за «тысячу Зеленского» стала доступна с 24 января 2022 года для всех вакцинированных украинцев в возрасте от 60 лет.

Об этом сообщили на сайте ведомства.

По состоянию на понедельник, 31 января, программой «єПідтримка» воспользовались свыше 7,35 млн человек. С начала запуска программы на карты украинцам перевели 7,35 млрд гривен.

На сегодняшний день структура расходов по программе «єПідтримка» такова:

книжные магазины — 705 млн грн;

кинотеатры — 488 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги — 249 млн грн;

пассажирские железнодорожные и авиаперевозки — 242 млн грн;

спорт — 222 млн грн;

лекарства — 88 млн грн.

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Будут отстранять от работы: что изменится для тысяч украинцев с 31 января 2022-01-31 17:00
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