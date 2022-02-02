Коронавирус Как понять - переболел ковидом или сработала вакцина: медик дал ответ

2022-02-02 20:00

В защите нашего организма принимают участие три типа иммунитета, но только двое из них имеют значение для борьбы с коронавирусной инфекцией.

О титре антител и действии вакцинации рассказал бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

" Есть три типа иммунитета. Первый – местный, не имеющий значения для коронавируса. Второй и третий – это клеточный и гуморальный – антитела и Т-клетки" , - объясняет врач.

По его словам, хотя антитела имеют тенденцию к снижению (через полгода они могут почти полностью исчезнуть), наши Т-клетки помнят о столкновении с вирусом, и при его повторном попадании в организм начинают массово производить защитные антитела.

"Ничего нет страшного, если у вас за полгода очень низкий титр антител. Но если даже через полгода он высокий, зачем еще прививаться?", – высказал свои предположения экс-министр.

Также он добавил, что, возможно, кто-то уже столкнулся с коронавирусом и восстановил запас антител.