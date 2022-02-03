Коронавирус Школам Киева грозит закрытие на карантин: Минздрав назвал причину

2022-02-03 20:00

 

В связи со стремительно ухудшающейся ситуацией с коорнавирусом в Киеве и других регионах Украины могут закрыть школы на карантин.

Об этом предупредил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, - передает Telegram-канал KyivLIVE.

По словам министра, суточная заболеваемость населения вирусом COVID-19 стремительно растет. В связи с этим Минздрав сейчас не исключает возможности повторного закрытия школ на карантин и введения дистанционной формы обучения. При этом Ляшко подчеркивает, что в этой волне коронавируса, в которой преобладает штамм Омикрон, чаще всего болеют именно дети.

"Это может быть, поскольку мы видим, что растет количество случаев коронавирусной болезни, сейчас мы уже достигаем 40 тыс. случаев в сутки, и мы видим, что в этой волне, в которой доминирует Омикрон, увеличивается количество заболеваний именно среди детей", - предупредил министр.

По словам главы Минздрава, закрытие школ должно будет поспособствовать "разрыву цепочки" заболеваемости.

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