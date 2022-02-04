Детали видео По указке Зеленского полиция пыталась подбросить наркотики оппозиционеру Киве и сфабриковать уголовное дело

2022-02-04 21:00

Прогремел еще один громкий скандал для власти Зеленского. После публикации видео с нагрудных камер полицейских выяснилось, что пьяный в хлам депутат от "Слуги народа" едва не убил людей на трассе, а Зеленский с главой МВД Монастырским врали и покрывали преступника. И теперь вот появилось еще одно видео полицейских, которое вскрыло еще одну ложь власти: силовики по указке сверху пытались подбросить нардепу от ОПЗЖ Илье Киве наркотики и сфабриковать уголовное дело против оппозиционера.

1 ноября патрульные остановили авто Кивы на окружной столицы и впоследствии продержали нардепа на дороге три часа. К слову, в отличие от Трухина, который просился сбежать в лес, Кива, наоборот, пытался доказать свою невиновность и вывести провокаторов на чистую воду. В итоге все оказалось намного серьезнее банальной политической провокации власти против оппозиционера. Зеленский и его банда перешли все границы, ведь используют правоохранителей, чтобы подбрасывать оппонентам президента наркотики и штамповать уголовные дела.

С нагрудных камер копов слышно, что внутренняя безопасность Нацполиции подтверждает, что документы Кивы в порядке. Но при этом патрульным прилетает задача вызывать спецназ и следственную группу на место. Зачем? Потому что патрульные не имеют доступа к машине, обыск могут провести только представители СОГ. Но чтобы провести обыск, нужен повод. И вот спецназовец в разговоре с патрульным говорит, что надо бы Киву спровоцировать. Зачем? Да чтобы началась потасовка, тогда ТОР применит силу, повяжет нардепа, а СОГ проведет обыск и подкинет 300 г кокаина, как утверждает сам нардеп. А это уже уголовка, лишение мандата, тюрьма. И вот один из самых громких критиков режима будет нейтрализован.

"Это была не спланированная провокация, а хорошо спланированное преступление, направленное и несущее угрозу жизни, моему здоровью и авторитету", - говорит сегодня нардеп.

Не прокатило. Потому что Кива понимал, к чему все идет, и действовал спокойно, не дав повода продажным копам сделать свое черное дело. Но если бы на месте депутата был обычный человек, все могло бы закончиться плачевно. Потому что даже после всех реформ полиция по поручению высшего начальства подбрасывает наркотики, на ровном месте фабрикует уголовные дела, сажает людей в тюрьмы без состава преступления.

К слову, это уже далеко не первый случай использования Зеленским правоохранителей для фабрикации уголовных дел против оппозиции. Лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука отправили под домашний арест по абсолютно сфальсифицированному СБУ уголовному делу. Это же хотели провернуть и против Кивы.

Совпадений не бывает. Это все делается по указке Зеленского. В случае с Медведчуком – через ручных цепных псов Баканова и Венедиктову, в случае с Кивой – через такого же Монастырского. Это политическая месть президента за критику Кивы, за то, что оппозиционер вскрывал преступную деятельность той же Венедиктовой, требовал ее отставки, по делу критиковал власть в целом. Кива в Комитете по правоохранительной деятельности ведет очень активную работу. И вот его пытались устранить таким вот методом из 90-х. В впоследствии у Монастырского еще и заявили, что никаких правонарушений в работе полиции не было.

А вы говорите, что к власти пришли новые лица. Лица, может быть, и новые, но методы у них старые и очень мерзкие. Это ОПГ у власти несет угрозу не только конкретным лицам, но и всей нашей государственности.

Владимир Шамин