Украина Украинцы погрязли в долгах, побит новый антирекорд: сколько должны за коммуналку

2022-02-05 12:00

Сумма долгов украинцев за прошлый год выросла почти на 30%, за одну только коммуналку граждане задолжали более 72,7 млрд. гривен.

Согласно данным Опендатабот, за период прошлого 2021 года в государстве существенно возросло количество должников - почти на 1,5 миллиона. В целом суммарное количество должников увеличилось на 29%. Об этом свидетельствуют показатели Единого реестра должников. На год ранее, в 2020, прирост должников составил 1,2 млн задолженностей.

Быстрее всего растут такие категории Единого реестра должников:

Долги по кредитам – + 47% или +567 тысячи долгов.

Долги за коммуналку – + 41% или +140 тысяч долгов за 2021 год, а за два года – более чем вдвое. В целом, украинцы задолжали за коммунальные услуги 72,7 млрд грн;

Долги по штрафам за административные правонарушения – +35% или +285 тыс. долгов.

Наибольшие категории по количественному показателю: здолги граждан перед банковскими учреждениями, компаниями и организациями – 1761749 долгов (27% от общего числа задолженностей), взыскание средств в пользу госбюджета - 1629505 долгов (25%), а также штрафы за нарушение правил дорожного движения - 1 327 440 долгов (20%).

Стоит отметить, что регистрация гражданина в Едином реестре должников может повлечь за собой существенные ограничения. Так, некоторым украинцам из-за долгов могут запретить выезжать из страны, некоторым могут блокировать средства на банковских счетах. Также из-за официальных долгов гражданам могут запретить покупать и продавать автомобили, недвижимость и другое имущество. Кроме того, речь идет также о взыскании задолженности по всем официальным доходам.