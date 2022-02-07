Украина Как проходит налоговая амнистия: Гетманцев озвучил свежие цифры

2022-02-07 16:40

 

В результате налоговой амнистии уже легализовано более полутора миллиарда гривен, а в государственный бюджет поступило 50 миллионов.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“На сегодняшний день уже амнистировано 1 миллиард 68 миллионов гривен, и динамика очень положительная, люди приобщаются к налоговой амнистии. Она продлится до 1 сентября следующего года, поэтому время есть. Но все больше и больше деклараций подаются в Государственную налоговую службу, и в бюджет уже поступило 52 миллиона гривен от налоговой амнистии”, – сказал нардеп.

По его словам, мы все являемся частью очень прозрачного финансового мира, в котором прозрачность шагает семимильными шагами. И придется согласиться с тем, что чем дальше, тем мы будем более прозрачны.

“Это же не требование Гетманцева, Зеленского или кого-то другого. Это та правовая среда, в которой существует весь мир. И как раз налоговая амнистия дает возможность людям перед тем, как те или иные нормы заработают, выйти "в белую", показать свое состояние и распоряжаться своими деньгами всего за 5%”, – добавил глава финансового комитета.

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