Украина За год у каждого второго украинца серьезно упали доходы

2022-02-09 08:26

Более половины граждан Украины признались, что за 2021 год оно значительно ухудшилось, сообщает Finance.ua со ссылкой на материалы социологического опроса Центра Разумкова.

Треть респондентов (38,5%) заявили, что материальное положение их семей не изменилось. 52,8% сказали, что оно серьезно ухудшилось, и только 7,8% считают, что их материальное положение стало лучше.

В проблемах с деньгами 52,9% винят президента и правительство, считая, что власти не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем. Еще 32,6% винят частичную эффективность правительства: справляются, но можно было бы и лучше. Полностью эффективными считают правительство и президента только 8,4%.

Причинами экономических проблем в Украине 37,2% считают некомпетентность властей, 34,3% – высокий уровень коррупции, 11,8% – войну, а 5,9% – пандемию коронавируса.

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Украина

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