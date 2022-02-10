Спорт Медальный зачет после 6-го дня Олимпиады в Пекине

2022-02-10 20:00

 

Завершились соревнования 6-го дня Олимпийских игр 2022 в Пекине. Разыграно 45 комплектов медалей из 109.

25 стран завоевали хотя бы одну награду. Украинские олимпийцы пока что остаются без медалей ОИ-2022.

Лидером в общем зачете является Германия (6 золотых, 3 серебряных медали). 6-е золото немцы завоевали в командной эстафете в санном спорте.

В топ-3 медальной таблицы Олимпиады также входят Норвегия (5–3–4) и Австрия (4–5–4).

Олимпийские игры 2022

Пекин (Китай), 04–20.02.2022

Медальный зачет после 6-го дня, 10 февраля

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