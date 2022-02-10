Медальный зачет после 6-го дня Олимпиады в Пекине

Завершились соревнования 6-го дня Олимпийских игр 2022 в Пекине. Разыграно 45 комплектов медалей из 109.
25 стран завоевали хотя бы одну награду. Украинские олимпийцы пока что остаются без медалей ОИ-2022.
Лидером в общем зачете является Германия (6 золотых, 3 серебряных медали). 6-е золото немцы завоевали в командной эстафете в санном спорте.
В топ-3 медальной таблицы Олимпиады также входят Норвегия (5–3–4) и Австрия (4–5–4).
Олимпийские игры 2022
Пекин (Китай), 04–20.02.2022
Медальный зачет после 6-го дня, 10 февраля