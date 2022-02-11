Мир видео Джо Байден в интервью телеканалу NBC назвал Афганистан Украиной

2022-02-11 13:45

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC оговорился и назвал Афганистан вначале Украиной, а затем Ираком. Интервью Джо Байдена опубликовал телеканал NBC.

Американский лидер оговорился, когда объяснял, почему войска США покинули Афганистан. Сначала Байден назвал Афганистан Украиной. После этого он извинился и назвал страну Ираком.

"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак, Афганистан!. Этого добиться было невозможно", - сказал Джо Байден.

В интервью Джо Байден обсуждал растущее число штатов, отменяющих требования к маскам, напряженное противостояние с Россией из-за Украины.