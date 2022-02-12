Коронавирус В Украине более 38 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 12 февраля

2022-02-12 10:30

В Украине за прошлые сутки, 11 февраля, зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3029, медработников – 864).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

◾️ 74 038 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286 человек, дополнительную дозу получили 725 человек, бустерную дозу – 20 767 человек.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализировано – 3 753 человек;

◾️ летальных исходов – 265;

◾️ поправилось – 19 943 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело – 4 501 182 человек;

◾️ поправилось – 3 770 769 человек;

◾️ летальных исходов – 102 668;

◾️ проведено ПЦР-тестирований– 18 993 661.

С начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека, из них получили первую дозу – 15 561 671 человек, получили две дозы – 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек. В общей сложности проведено 31 071 505 прививок.