В Донецке произошел мощный взрыв, возможно покушение на Поклонскую - СМИ

Сегодня жители Донецка в соцсетях написали, что услышали звук очень громкого взрыва.
Сообщается, что взрыв предположительно произошел в районе Донецкого аэропорта, который находится рядом с линией соприкосновения. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сравнивают взрыв со звуком «прилета» 152-мм артиллерии.
Взрыв был такой силы, что его отчетливо слышали по всему городу. Причины взрыва пока неизвестны.
Однако там, где неподалеку произошел взрыв, проезжала экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая должна была встретиться с жителями «ЛДНР».
Некоторые росСМИ предполагают, что причиной взрыва мог быть обстрел.
В то же время Главнокомандующий ВС Украины заявил, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня и не вели обстрелов в направлении Донецка.
"Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали. Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода", – говорится в заявлении.
Теперь многие военные эксперты и политики опасаются, что этот взрыв может спровацировать горячую фазу гибридной войны.