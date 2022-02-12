Политика В Донецке произошел мощный взрыв, возможно покушение на Поклонскую - СМИ

2022-02-12 16:35

Сегодня жители Донецка в соцсетях написали, что услышали звук очень громкого взрыва.

Сообщается, что взрыв предположительно произошел в районе Донецкого аэропорта, который находится рядом с линией соприкосновения. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сравнивают взрыв со звуком «прилета» 152-мм артиллерии.

Взрыв был такой силы, что его отчетливо слышали по всему городу. Причины взрыва пока неизвестны.

Однако там, где неподалеку произошел взрыв, проезжала экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая должна была встретиться с жителями «ЛДНР».

Некоторые росСМИ предполагают, что причиной взрыва мог быть обстрел.

В то же время Главнокомандующий ВС Украины заявил, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня и не вели обстрелов в направлении Донецка.

"Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали. Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода", – говорится в заявлении.

Теперь многие военные эксперты и политики опасаются, что этот взрыв может спровацировать горячую фазу гибридной войны.