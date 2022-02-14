Украина Нападение на журналистов в Днепре: Венедиктова дала срочное задание прокурорам

2022-02-14 10:45

Дело о нападении на съемочную группу издания Украинская правда возле аэропорта в Днепре взято на контроль Генеральной прокуратурой.

Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook, она просмотрела все материалы об инциденте, которые есть в Сети, и дала задание прокурорам немедленно включиться в работу. В частности, в понедельник Венедиктова ожидает отчет о ходе расследования от руководителя прокуратуры области.

"Реакция будет адекватная. Дело на контроле. Охрана должна охранять, а не… Выучим внимательно действия всех причастных. Без исключения", - резюмировала Венедиктова.

Напомним, в ходе нападения на журналистов УП один из злоумышленников, угрожая оператору ножом, заставил его назвать пароль от телефона и удалил все снятые у аэропорта видео.