Политика Резников провел переговоры с белорусским коллегой

2022-02-14 16:20

Главы Минобороны Украины и Беларуси договорились о взаимных визитах атташе по вопросам обороны на учения.

Министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 14 февраля, провел переговоры с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

"Министр обороны Украины проинформировал белорусского коллегу о ходе командно-штабных учений Метель-2022, подчеркнув их оборонительный характер. В целях укрепления взаимного доверия договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений Метель-2022, а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решимость – 2022", - говорится в сообщении.

В Минобороны Украины сообщили, что беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе.

Отмечается, что министры обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы, а также по поводу исключения возможных инцидентов и взаимному информированию о возникновении внештатных ситуаций.

Главы оборонных ведомств также договорились о продолжении контактов для развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства.

"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству", - отметил Резников.

В свою очередь в Минобороны Беларуси сообщили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны

"Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся "болевые точки", а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе. Во время разговора министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом. Беларусь не является инициатором напряженности в отношениях Беларуси и Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Резников выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия.

"Министры обсудили проведение мероприятий подготовки Вооруженных сил и выразили уверенность, что данные мероприятия не несут угроз безопасности братских стран. Главы военных ведомств обозначили конкретные шаги по мероприятиям повышения транспарентности и взаимного доверия. Беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе", - резюмировали в военном ведомстве Беларуси.

Напомним, белорусско-российские учения продлятся до 20 февраля. Как заявил сегодня Александр Лукашенко, решение о выводе российских войск из Беларуси будет принято им вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.