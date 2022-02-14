Спорт Шотландия – Украина: Петраков определил график подготовки к плей-офф за выход на ЧМ-2022

2022-02-14 19:20

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал график, по которому сборная Украины будет готовиться к матчу плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Национальная команда Украины начнет сбор перед матчами плей-офф в отборе на чемпионат мира-2022 в пятницу, 18 марта. В этот день в гостинице "Опера" соберутся футболисты, которые представляют клубы УПЛ. Сборники, выступающие в иностранных чемпионатах, присоединятся к команде 20-21 марта. Национальная команда будет тренироваться на олимпийской базе "Святошин" под Киевом.

На 21 марта запланирована открытая тренировка сборной Украины на НСК "Олимпийский", которую смогут посетить болельщики и эмоционально зарядить игроков перед поездкой в ​​Шотландию.

Уже на следующий день, 22 марта, национальная сборная вылетит в Глазго, где через два дня после прибытия проведет матч 1/2 финала раунда плей-офф – против Шотландии.

В финале плей-офф за выход на чемпионат мира победитель противостояния Шотландия – Украина встретится с Австрией или Уэльсом. Финальный поединок состоится 29 марта.

Напомним, что киевское "Динамо" получило соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

К слову, вчера игрок сборной Украины Руслан Малиновский забил гол в ворота "Ювентуса", но "Аталанте" это не помогло победить.