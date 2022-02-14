Детали Использование Юрием Бойко риторики радикальных националистов ставит под угрозу новый проект Левочкина для юго-западного электората - Монтян

2022-02-14 18:09

С недавних пор в своих выступлениях Юрий Бойко стал использовать риторику радикальных националистов. Но из-за фраз по типу «пророссийские боевики, у которых руки по локоть в крови» новый политический проект для Юго-Востока, который по согласованию с Зеленским делает Левочкин, обречен на неудачу. Об этом в своем Телеграм-канале завила известный блогер и общественный деятель Татьяна Монтян:

«Соратник Левочкина-Фирташа Юрий Бойко убежден, что все жители ЛДНР, которые получили паспорта РФ, уедут в Россию в случае реализации Минских соглашений. Ну что, товарищи, не ожидали в исполнении Бойко любимой фразы нациков и кастрюль «Чемодан - вокзал - Россия!», адресованной ко всем украинцам, которые выступают против превращения их родной страны в Антироссию под управлением салорейховского режима?

Хотелось бы ему сказать, что не 600 тысяч, а под миллион людей в ЛДНР получили паспорта РФ. И силовиков среди них на порядок меньше, чем обычных работяг. Ну и миллион - это только тех, кто в ЛДНР получил паспорта; если добавить людей, получавших гражданство в самой России, то будет еще больше. Их всех отправить в Россию? В столыпинских вагонах?

Но это не все. Бойко расширил свой словарный запас такими фразами, как «пророссийские боевики, у которых руки по локоть в крови». Осталось еще о победобесии заявить, о жабах, квакавших на месте Москвы, когда киевские князья роднились с европейскими монархиями, и про московских попов. Так чтобы уже пробить все днища, которые только возможно пробить. Согласитесь, что новый политический проект для Юго-востока, который организовывает Левочкин с одобрения Зельца, имеет все шансы на успех. Правда, среди электората «Свободы» или ЕС Пецюльки».

«Не понимаю, что случилось с Юрием Бойко. Ощущение, что его детей захватили в заложники и вынуждают нести такую забористую дичь. Очень жаль» - добавила Монтян.