Коронавирус В Евросоюзе в три этапа начали отменять все карантинные ограничения

2022-02-21 09:40

Власти Германии с 20 марта приступили к отмене почти всех ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщает DW, правительство ФРГ одобрило план, который состоит из трех пунктов и предусматривает поэтапное снятие ограничений.

Первый этап, который отменяет запрет на личные контакты для привитых и переболевших COVID-19, уже начался. Для непривитых меры сохраняются до 19 марта. Кроме того, отменяется контроль на входе в любые магазины, но остается необходимость надевать в них защитные маски.

Второй этап начнется 4 марта. С этого дня ходить по ресторанам и ночевать в гостиницах смогут не только привитые и переболевшие, но и владельцы свежего отрицательного теста на коронавирус.

На массовые межрегиональные мероприятия будут пускать до 75 тысяч зрителей с COVID-сертификатами, в закрытые помещения – не более шести тысяч (при условии заполнения до 60% зрительских мест).

Последний, третий, этап начнется 20 марта. С этого дня должны быть отменены все "существенные защитные меры", если позволит ситуация в больницах.

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