Коронавирус Почему в Украине срок лечения и самоизоляции людей с COVID-19 сократили до 5 дней

2022-02-21 12:40

В Министерстве здравоохранения объяснили, что срок лечения и самоизоляции пациентов с ковидом сократили в связи с течением штамма «Омикрон».

«Последние исследования показывают, что большинство случаев передачи коронавирусной болезни происходят за 1–2 дня до появления симптомов, а также в последующие 2–3 дня после. Также вариант Омикрон имеет значительно меньший инкубационный период по сравнению с другими штаммами вируса – он составляет 3 дня. Именно поэтому было рекомендовано сокращение амбулаторно-поликлинического лечения до 5 дней», - рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

При этом он объяснил, что речь идет именно о минимальном сроке лечения или самоизоляции. Если же на шестой день у пациента будут симптомы заболевания, то завершать лечение и самоизоляцию нельзя.

Если болезнь продлится дольше, нужно обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности.