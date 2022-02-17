Украина Группа Kalush Orchestra может представить Украину на Евровидении-2022

2022-02-17 20:00

 

Организационный комитет национального отбора на участие в Евровидении-2022 решил обратиться к группе «Kalush Orchestra» с предложением представлять Украину на песенном конкурсе в Турине.

Об этом сообщает пресс-служба Суспильного.

«Сегодня, 17 февраля, на внеочередном заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в Евровидении-2022 было принято решение обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидения-2022 в Турине», - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно пункту 3.4 правил нацотбора, организаторы имели право самостоятельно принять решение об определении представителя от Украины на конкурсе из числа других финалистов.

«Для вещателя важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому Общественное предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на Евровидении-2022, руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов национального отбора», - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что группа «Kalush Orchestra» заняла второе место в финале и получила 14 баллов. Из них максимальные восемь баллов от зрителей и шесть баллов от судей.

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