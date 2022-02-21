Политика Киев предложил переговоры в формате пяти постоянных членов Совзеза ООН

2022-02-21 14:41

Наиболее оптимальным форматом для дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Германии и Турции.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает МИД Украины.

“О возможном саммите президентов США и РФ. Украина приветствует любые дипломатические усилия, направленные на предотвращение развития конфликта. В то же время, мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция”, - сказал Кулеба.

По его словам, именно такой формат является оптимальным для обсуждения того, что сейчас происходит вдоль границы Украины.

“Безопасность Украины – это сейчас приоритет номер один. Мы используем каждую, малейшую дипломатическую возможность, чтобы ее гарантировать”, - отметил министр.

Из Брюсселя Кулеба отбывает в Вашингтон, чтобы продолжить дипломатические усилия по сдерживанию агрессивных намерений РФ против Украины.

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