Политика Постпред РФ заявил заседании Совбеза ООН, что Москва не выходит минских соглашений

2022-02-22 11:14

Постпред России при ООН Василий Небензя выступая на заседании Совбеза ООН в ночь на вторник, 22 февраля, заявил, что признание РФ "независимости" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не означает прекращение действия Минских соглашениях, пишет Интерфакс.

Ранее в МИД Украины заявили, что такое решение РФ будет означать выход из минских соглашений.

"Я хочу напомнить вам, когда Минские соглашения были достигнуты, "ЛНР" и "ДНР" уже провозгласили свою "независимость". Тот факт, что Россия признала их "независимость" не меняет состава сторон Минских соглашений, потому что Россия не является стороной Минских соглашений", - заявил Небензя.

Он отверг заявления, что теперь Минские соглашения "мертвы".

"И сейчас мы видим, что многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы. Но это не так, и Киев по-прежнему обязан их выполнить", - утверждает Небензя.

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