Политика Путин: Минских соглашений больше не существует

2022-02-22 20:40

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал пресс-конференцию. В частности он заявил, что Россия признает террористические организации "ЛДНР" в границах, которые зафиксированы в так называемых "конституциях".

Также лидер РФ подчеркнул, что Минских соглашений больше не существует.

Путин в оправдание признания террористических группировок заявил, что "Европа не смогла заставить Киев выполнять "Минск-2".

При этом "границы" ОРДЛО он намерен передвигать путем переговоров, которые, по мнению Путина, должны проводиться "между киевскими властями и руководством республик".

Совет Федерации позволил армии РФ воевать за пределами страны.

Президент РФ Путин официально признал "ЛДНР".

21 февраля Владимир Путин подписал указ о вводе войск России на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Путин пригрозил, что намерен оказывать военную помощь "республикам".