Политика Путин объявил новый "ультиматум" Украине

2022-02-22 21:00

Владимир Путин требует, чтобы Украина признала российскую аннексию Крыма, а также отказалась вступать в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин снова выступил с "ультиматумом" в адрес Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, 22 февраля.

"Эти вопросы мы обсуждали в ходе встреч с нашими европейскими партнерами и, собственно говоря, с нашими американскими партнерами мы тоже говорили об этом не один раз. По-моему, публично это не звучало, но я скажу. Естественно, вопрос звучит, что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация, по нашему мнению, считалась урегулированной в долгосрочной европейской перспективе, и чтобы мы могли жить спокойно… Ну я вам эту страшную раскрою - первое, что необходимо сделать всем, это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму", - сказал Путин.

Вторым требованием Путина является то, что Украина должна сама отказаться от вступления в НАТО.

Третьим требованием Путин называет "демилитаризацию" Украины. Он утверждает, якобы решение проблемы Донбасса уже "стало неактуальным".

"Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт - это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать", - утверждает Путин.

Напомним, что ранее Путин обозначил границы "ЛДНР". Минские договоренности "убили" еще задолго до признания Россией независимости "республик", заявил Владимир Путин.

Также сообщалось, что Путин получил разрешение ввести войска на Донбасс. Совет федерации России поддержал обращение президента страны об использовании войск РФ за рубежом.