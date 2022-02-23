Украина документ На всей территории Украины на 30 дней вводят режим чрезвычайного положения

2022-02-23 12:38

На всей территории Украины вводится режим чрезвычайного положения, объявил в среду, 23 февраля, глава СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совбеза.

ЧП вводится на 30 дней (может быть продлено до 60 дней) во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей, поскольку там этот режим действует с 2014 года.

"На нашей жизни режим ЧП практически никак не будет отражаться радикально, ситуация будет отрабатываться максимально корректно", - сказал Данилов.

Меры ЧП: усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта и его осмотр, проверки документов у граждан.

По словам Данилова, режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от тех или иных территорий. Более строгий режим ЧП будет на границах с Россией и Беларусью.

При этом решения по введению комендантского часа будут приниматься штабами на местах в случае необходимости. Решения о мобилизации пока не принималось.





