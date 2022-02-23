Политика СБУ фиксирует передвижение российских войск на границе с Харьковской областью

2022-02-23 13:41

СБУ фиксирует передвижение и маневры российских войск на границе с Харьковской областью - РФ наращивает военное присутствие. 

"Наблюдаем за активным маневрированием и передвижением войск Российской Федерации вдоль наших границ. Постепенно наращивается военное присутствие. Никаких признаков отведения войск от государственной границы Украины после так называемых учений", - сообщил начальник Управления СБУ в регионе Роман Дудин на совещании Харьковской ОГА

По его словам, СБУ зафиксировала неподалеку от российского Белгорода скопление военной техники, которая находится в неисправном состоянии. Также Россия закупила 45 тысяч пластиковых мешков для трупов.

"Думаю, по старинной российской традиции, их будут закапывать прямо посреди поля в этих безымянных могилах", - пояснил Дудин.

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