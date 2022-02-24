Нацбанк запретил снятие со счетов долларов и ограничил получение денег в банкоматах
2022-02-24 11:09
Нацбанк Украины запретил снятие со счетов наличной иностранной валюты, а также снятие более 100 тысяч гривен в день.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что банковская система продолжает работать. Принимаются меры по сохранению стабильности и максимальному обеспечению деятельности Вооруженных Сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры.
Также сообщается, что Национальный банк принял срочное постановление, которым предусмотрено ограничение на снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тысяч гривен в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), Правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятие комиссий.
В то же время можно осуществлять безналичные расчеты без ограничений.
Также была запрещена выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка.
Постановлением НБУ предусмотрено:
- Платежи Правительства осуществлять без ограничений в соответствии с законодательством об особом периоде.
- Подкреплять банкоматы наличными деньгами без ограничений.
- Банкам обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы для жизни и здоровья населения.
- Обеспечить доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.
- НБУ осуществляет подкрепление наличными деньгами без ограничений.
- НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год.
- Приостановить работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.
- Зафиксировать официальный курс на 24.02.2022.
- Ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и Правительства отдельных разрешений НБУ).
- Остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины.
- Банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.