Украина Нацбанк запретил снятие со счетов долларов и ограничил получение денег в банкоматах

2022-02-24 11:09

Нацбанк Украины запретил снятие со счетов наличной иностранной валюты, а также снятие более 100 тысяч гривен в день.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что банковская система продолжает работать. Принимаются меры по сохранению стабильности и максимальному обеспечению деятельности Вооруженных Сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры.

Также сообщается, что Национальный банк принял срочное постановление, которым предусмотрено ограничение на снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тысяч гривен в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), Правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятие комиссий.

В то же время можно осуществлять безналичные расчеты без ограничений.

Также была запрещена выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка.

Постановлением НБУ предусмотрено: