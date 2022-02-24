Украина Нацбанк запретил снятие со счетов долларов и ограничил получение денег в банкоматах

2022-02-24 11:09

Нацбанк Украины запретил снятие со счетов наличной иностранной валюты, а также снятие более 100 тысяч гривен в день.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что банковская система продолжает работать. Принимаются меры по сохранению стабильности и максимальному обеспечению деятельности Вооруженных Сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры.

Также сообщается, что Национальный банк принял срочное постановление, которым предусмотрено ограничение на снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тысяч гривен в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), Правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятие комиссий.

В то же время можно осуществлять безналичные расчеты без ограничений.

Также была запрещена выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка.

Постановлением НБУ  предусмотрено:

  1. Платежи Правительства осуществлять без ограничений в соответствии с законодательством об особом периоде.
  2. Подкреплять банкоматы наличными деньгами без ограничений.
  3. Банкам обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы для жизни и здоровья населения.
  4. Обеспечить доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.
  5. НБУ осуществляет подкрепление наличными деньгами без ограничений.
  6. НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год.
  7. Приостановить работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.
  8. Зафиксировать официальный курс на 24.02.2022.
  9. Ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и Правительства отдельных разрешений НБУ).
  10. Остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины.
  11. Банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.
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