Политика Залужный: Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью!

2022-02-24 21:45

 

У России не получилось осуществить блицкриг при вторжении в Украину. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 24 февраля в Facebook.

"Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья! Благодарю каждого из вас, кто сегодня в строю защищает нашу землю от русского оккупанта. Спасибо вашим родным за то, что ждут. Спасибо украинскому народу за доверие, помощь, молитвы", – написал он.

Также главнокомандующий на английском языке поблагодарил иностранных партнеров Украины, но отметил, что сейчас "время действовать, а не дискутировать".

"Молимся о душах погибших побратимов и о быстром выздоровлении раненых. Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью! За нами правда. С нами Бог. И победа будет за нами!" – заявил он.

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Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций - Подоляк 2022-02-24 22:00