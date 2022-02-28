ВОЙНА В Украине Оккупанты снизили темпы наступления - в армии Путина началось массовое дезертирство и неповиновение

2022-02-28 12:00

Российские оккупанты снизили темпы наступления, однако все еще продолжают попытки наступления на отдельных направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг в нарушении норм Международного гуманитарного права нанес ракетный удар по жилым домам в Житомире и Чернигове.

В Генштабе добавили, что все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу.

"Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления. По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника", - подчеркивают военные.

Отмечается, что противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения.

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