ВОЙНА В Украине Военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену - ВМС ВСУ

2022-02-28 18:00

 

В ВМС заявили, что российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины "забыла" своих подчиненных.

Украинские военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо", - сказано в сообщении.

В ВМС заявили, что российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины "забыла", "похоронила" своих подчиненных.

"При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов. Из — за нехватки БК они не смогли продолжить защиту острова", - сказано в сообщении.

В ВМС добавили, что оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью сокрушили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и тому подобное. Соответственно связь со змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать о его судьбе были тщетными, а постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами.

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