ВОЙНА В Украине видео Оккупанты обстреляли Харьков из Града: десятки погибших и раненых

2022-02-28 21:00

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в понедельник, 28 февраля, российские оккупанты обстреляли Харьков из реактивной системы залпового огня Град.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Так, по словам Геращенко, в результате обстрела десятки погибших и сотни раненных. При этом он уточнил, что удар по Харькову был нанесен в районе улицы Деревянко, в пару километров от его родного дома.

"Харьков только что массировано обстрелян из Градов. Десятки погибших и сотни раненых. Этот ужас должен увидеть весь мир… Удар Градов по Харькову был на несен в районе улицы Деревянко. Пару километров от моего родного дома", - сообщил он