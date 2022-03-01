ВОЙНА В Украине видео Броню разрывало на части, горящая русня бежала как могла. Хорошие ПТРК нам дали! - ВОЙНА ПОД КИЕВОМ глазами очевидца

2022-03-01 12:00

Украинские военные уже шестой день героически держат оборону своей страны. Враг понес огромные потери и отступил по всем фронтам, бросив технику и своих погибших бойцов.

Тем временем у жителей пригородов столицы наконец появился шанс пополнить запасы воды и немного перевести дух. Ниже комментарий жителя Бучи, который вышел из укрытия и увидел последствия боев:

"Был на месте боя. Трупы уже убрали, разбросаны только останки десятков сгоревших русских БМП, БТР, ещё каких-то броневиков и машин. У части сорваны бышни, часть поразрывало на половины. Хорошие ПТРК нам дали! Колонна была больше километра, говорят, в ее начале вообще ад был...

Но и улицы, по которой оккупанты шли, тоже нет. Это частный сектор, часть домов полностью разрушена. Русня, как все началось, сильно запаниковала, начала палить во все стороны и разъезжаться кто куда прямо через дворы. Было место, где БТР, убегая, пытался переехать через БМП. Так и сгорел. Добро пожаловать в ад, твари!"

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