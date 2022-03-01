ВОЙНА В Украине видео Ракетный удар в Харькове: количество погибших увеличилось

2022-03-01 17:56

В результате авиаудара между 2 и 3 подъездом пятиэтажного жилого дома в г. Харьков погибли 8 человек и 6 человек пострадали.

В ГСЧС уточнили количество погибших и пострадавших во время ракетного удара в Харькове.

"По состоянию на 16:00 в результате авиаудара между 2 и 3 подъездом пятиэтажного жилого дома (всего 6 подъездов) в г. Харьков погибли 8 человек и 6 человек пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 38 человек спасены. Из них 2 человека деблокированы из-под завала. Работы продолжаются.