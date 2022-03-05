ВОЙНА В Украине видео Военный летчик раскрыл правду о Путине и геноциде украинцев

2022-03-05 11:00

Президент России Владимир Путин будет нести ответственность за агрессию в отношении Украины в Гаагском суде.

Об этом сообщил украинский военный летчик в своем видеообращении к россиянам.

Он обратился от имени летного состава ВСУ.

"На данный момент ваше государство является изгоем для всего цивилизованного мира. Ваша валюта превращается в бумагу, вас выкидывают со всех международных соревнований, все страны ЕС закрыли свое воздушное пространство от вас. Весь мир относится к вашей власти к пренебрежением и отвращением, вводит персональные санкции", - акцентировал внимание он.

Те россияне, которые отправились воевать с Украиной, погибли или оказались в плену, где о них заботятся лучше, чем в РФ.

"Граждане Российской Федерации, ваша страна совершает геноцид, преступления против мирного населения, мирного государства. Ваша страна наносит удары по мирным городам нашей Украины. За это все вы будете нести ответственность, потому что сейчас бездействуете, а значит, поддерживаете режим Путина", - подчеркнул летчик.