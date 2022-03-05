ВОЙНА В Украине видео Российские войска вышли из Энергодара – глава Запорожской ОГА

2022-03-05 20:30

 

Российские войска вышли из Энергодара, ситуацию полностью контролируют местные власти.

Об этом сообщает Запорожская облгосадминистрация .

"Российские войска из города вышли, снова восстановлен контроль всех органов власти, руководитель местной власти на месте", - говорится в сообщении.

Впрочем, по словам местных властей, "ночь провели страшную, там ограбили все, просто армия гопников".

В Энергодаре отсутствует отопление и поставка горячей воды в связи с повреждением во время боев теплотрассы, идущей от ЗАЭС в город. Продолжаются ремонтные работы.

В ночь на 4 марта российские войска обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано попадание в первый энергоблок, произошел пожар в административном здании.

После тяжелых боев и обстрелов промышленной площадки из артиллерийского оружия Запорожская АЭС была захвачена военными РФ. Оперативный персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию.

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