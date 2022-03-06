ВОЙНА В Украине видео Оккупанты нанесли новый удар по Харькову - загорелась многоэтажка

2022-03-06 09:30

 

Около 5 утра харьковские Телеграм-каналы сообщили, что в городе неспокойно. Там якобы пролетел самолет.

"Самолет над Харьковом, взрыв. Опять взрывы. Оставайтесь в укрытиях", - пишет "Суспильне.Харьков".

Кроме того, Телеграм-канал "Труха" опубликовал видео последствий бомбардировки Харькова ночью: "Улица Северная, Харьков после ночной бомбардировки".


Отмечается, что взрывы были слышны в районе Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ, Салтовки, 23 Августа и в центре города.

Как сообщалось, в субботу, 5 марта, в украинской столице около 00:00 раздались взрывы, их слышали в нескольких районах. В городе объявлена воздушная тревога. Всех жителей столицы призвали немедленно уйти в укрытие.

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