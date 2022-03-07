ВОЙНА В Украине видео Под Киевом идут ожесточенные бои - Кличко

2022-03-07 16:45

 

С особой яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей.
Возле Киева идут ожесточенные бои. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С особой яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей. Погиб председатель Гостомельской громады Юрий Прилипко, когда раздавал людям хлеб и лекарства. Это мой коллега, которого хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память", - отметил Кличко в видеообращении.

По его словам, Киев отправляет гуманитарную помощь в другие города Украины.

"Киев отправил гуманитарную помощь в Чернигов. Пытаемся доставить в Бучу и Гостомель. Формируем гуманитарные грузы на некоторые другие города. Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку. Находиться дома или – при сигнале тревоги – в укрытиях. Киев будет стоять! Будет защищаться! Вместе выстоим! Слава Украине!", - заявил Кличко.

Напомним, во время эвакуации из Ирпеня погибли 8 человек.

subscriber subscriber

Еще по теме

Более 70% опрошенных американцев поддерживают закрытие неба над Украиной - Reuters

2022-03-05 10:00

Украина подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи

2022-03-05 09:30

Подразделения врага деморализованы – Генштаб

2022-03-05 08:30

Будем драться! Виталий Кличко обратился к жителям Киева

2022-03-02 08:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Польша разрешила украинским беженцам жить и работать в стране 18 месяцев

2022-03-07 17:40

Кадыровцы расстреляли работников Укрпочты. Запорожье ответит огнём и мечом

2022-03-07 17:00

видео Под Киевом идут ожесточенные бои - Кличко

2022-03-07 16:45

видео Бойкот импорта и экспорта. Зеленский о новом пакете санкций против РФ

2022-03-07 16:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Польша разрешила украинским беженцам жить и работать в стране 18 месяцев 2022-03-07 17:40
Кадыровцы расстреляли работников Укрпочты. Запорожье ответит огнём и мечом 2022-03-07 17:00
видео Под Киевом идут ожесточенные бои - Кличко 2022-03-07 16:45
видео Бойкот импорта и экспорта. Зеленский о новом пакете санкций против РФ 2022-03-07 16:30