ВОЙНА В Украине видео Под Киевом идут ожесточенные бои - Кличко

2022-03-07 16:45

С особой яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей.

Возле Киева идут ожесточенные бои. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С особой яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей. Погиб председатель Гостомельской громады Юрий Прилипко, когда раздавал людям хлеб и лекарства. Это мой коллега, которого хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память", - отметил Кличко в видеообращении.

По его словам, Киев отправляет гуманитарную помощь в другие города Украины.

"Киев отправил гуманитарную помощь в Чернигов. Пытаемся доставить в Бучу и Гостомель. Формируем гуманитарные грузы на некоторые другие города. Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку. Находиться дома или – при сигнале тревоги – в укрытиях. Киев будет стоять! Будет защищаться! Вместе выстоим! Слава Украине!", - заявил Кличко.

Напомним, во время эвакуации из Ирпеня погибли 8 человек.