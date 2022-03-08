ВОЙНА В Украине В Генштабе рассказали о денежных вознаграждениях бойцам и помощи семьям погибших

2022-03-08 22:30

 

В Украине каждому военному, который принимает участие в боях с российскими оккупантами и помогает сдерживать вооруженную агрессию, увеличивают размер дополнительного денежного вознаграждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сумма вознаграждения увеличивается до 100 тысяч гривен в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Это касается всех категорий военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, уточнили в Генштабе.

Семьям погибших в этой войне украинских военнослужащих выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен. Она распределяется равными долями на всех получателей.

Напомним также, что военнослужащим срочной службы на период военного времени ежемесячно будут дополнительно платить 30 тысяч гривен.

subscriber subscriber

Еще по теме

документ РФ официально признала своих солдат пушечным мясом - забирают документы и экипируют мешками для трупов

2022-03-06 12:44

Буча в осаде: российские войска обстреливают жилые кварталы, город просит помощи

2022-03-06 10:30

Оперативная информация: в Генштабе рассказали, как прошли десятые сутки войны

2022-03-06 08:00

документ Армия Путлера готовится в масштабному отступлению, есть приказ жечь документы и тела погибших

2022-03-06 07:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Генштабе рассказали о денежных вознаграждениях бойцам и помощи семьям погибших

2022-03-08 22:30

Военное положение в Украине 2022: разрешено регистрировать браки с военными без их присутствия

2022-03-08 21:30

Беженкам из Украины готовы предоставить работу в Польше

2022-03-08 20:30

видео Это геноцид: Зеленский выступил с новым мощным обращением

2022-03-08 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Генштабе рассказали о денежных вознаграждениях бойцам и помощи семьям погибших 2022-03-08 22:30
Военное положение в Украине 2022: разрешено регистрировать браки с военными без их присутствия 2022-03-08 21:30
Беженкам из Украины готовы предоставить работу в Польше 2022-03-08 20:30
видео Это геноцид: Зеленский выступил с новым мощным обращением 2022-03-08 19:00