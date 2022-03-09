Политика видео В России сожгли военкомат, чтобы призывников не отправили на войну в Украину

2022-03-09 18:30

 

Поджигатель рассказал, что он не хочет увидеть своих одноклассников в плену или списках погибших.

В России сожгли военкомат, чтобы призывников не отправили на войну в Украину. Человек, устроивший пожар, снимал все на видео. Он хотел уничтожить архив с личными делами призывников.

Своими мотивами россиянин анонимно поделился в одном из Telegram-каналов.

Он поджег военкомат в городе Луховицы Московской области. Помимо этого, мужчина покрасил ворота у здания в цвета флага Украины и якобы написал, что "не пойдет убивать братьев". Он облил фасад военкомата бензином, разбил окна и бросал в них коктейли Молотова.

"Целью было уничтожить архив с личными делами призывников, он располагается в этой части. Это должно помешать мобилизации в округе. Надеюсь, что не увижу своих одноклассников в плену или списках погибших", - рассказал поджигатель.

Он также указал, что хочет вдохновить своим поступком протестующих в РФ. Они должны быть решительнее, считает россиянин. Если люди будут активнее высказываться против войны в Украине, отметил поджигатель, это еще сильнее сломит дух российской армии и правительства.

"Пусть... знают, что собственный народ их ненавидит и будет их гасить. У них скоро земля начнет гореть под ногами, ад ждёт и дома", - заявил россиянин.

subscriber subscriber

Еще по теме

СП-2 после вторжения в Украину "мертв" - Нуланд

2022-03-09 20:30

"Байден может сделать больше": Зеленский предупредил, что война не остановится в Украине

2022-03-09 00:30

Макрон обвинил Путина в цинизме: гибнут люди, а прекращения огня нет

2022-03-08 17:30

фото В России опустели обменники, а курс доллара взлетел до небес

2022-03-08 16:00

Еще новости в разделе "Политика"

СП-2 после вторжения в Украину "мертв" - Нуланд

2022-03-09 20:30

Сенат Польши поддержал евроинтеграцию Украины

2022-03-09 20:00

"Или посадят, или расстреляют": пленные военные РФ боятся возвращаться домой

2022-03-09 19:30

SWIFT, криптоактивы и запрет на евро: Совет ЕС утвердил новые санкции против РФ и Беларуси

2022-03-09 19:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

СП-2 после вторжения в Украину "мертв" - Нуланд 2022-03-09 20:30
Сенат Польши поддержал евроинтеграцию Украины 2022-03-09 20:00
"Или посадят, или расстреляют": пленные военные РФ боятся возвращаться домой 2022-03-09 19:30
SWIFT, криптоактивы и запрет на евро: Совет ЕС утвердил новые санкции против РФ и Беларуси 2022-03-09 19:00