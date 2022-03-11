ВОЙНА В Украине видео Срочно! Кровавая провокация Кремля - самолёты РФ жестоко бомбят Беларусь

2022-03-11 16:59

Получивший по морде в Украине Путлер отчаянно пытается втянуть в войну Беларусь. 

При том,  что сами беларусы не хотят поднимать оружие против ближайших соседей. 

«Прямо сейчас мы наблюдаем очередную провокацию врага!

По нашим данным, он осуществляет ряд авиаударов по объектам, расположенным на территории Беларуси», – пишут в СБУ. 

 Кроме Копани уже обстреляли Бухлычи и Верхний Теребежов, сообщает Командование Воздушных Сил Украины. 

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает, что по предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21:00

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