В соцсетях появился перехват СБУ разговоров российских оккупантов, из которого следует, что враги деморализованы, чувствуют себя брошенными и преданными.
Соответствующая запись опубликована в Youtube.
Из разговора следует, что украинские военные разгромили танковый полк нацистов и убили его командира.
“– **ево все, кароче. Сегодня был бой, так по мне веселый, по деревне, и короче, пол полка полегло, даже больше!
– **аный в рот!
– Никого нет, короче! Командир полка умер, все умерли короче, никого нет!
– Кто командовать будет?
– Не знаю. Повоевали, короче.
– Надо как-то связаться с командующим.
– Язык в *опу засунули эти командующие!”
Осторожно, в видео нецензурная лексика!