ВОЙНА В Украине видео Половина танкового полка полегла, командир - умер: СБУ перехватила разговор оккупантов

2022-03-12 00:00

В соцсетях появился перехват СБУ разговоров российских оккупантов, из которого следует, что враги деморализованы, чувствуют себя брошенными и преданными.

Соответствующая запись опубликована в Youtube.

Из разговора следует, что украинские военные разгромили танковый полк нацистов и убили его командира.

“– **ево все, кароче. Сегодня был бой, так по мне веселый, по деревне, и короче, пол полка полегло, даже больше!

– **аный в рот!

– Никого нет, короче! Командир полка умер, все умерли короче, никого нет!

– Кто командовать будет?

– Не знаю. Повоевали, короче.

– Надо как-то связаться с командующим.

– Язык в *опу засунули эти командующие!”

Осторожно, в видео нецензурная лексика!