ВОЙНА В Украине Почти сотня российских морпехов из Крыма отказались воевать против Украины – СМИ

2022-03-13 20:00

По меньшей мере до 80 военнослужащих морской пехоты РФ отказались участвовать в войне против Украины после того, как их высадили в Херсонской области. Об этом сообщают "Ґрати", ссылаясь на источник в так называемых "правоохранительных органах" оккупированного Крыма.

По данным источника, среди российских морпехов были солдаты срочной службы, прослужившие не более нескольких месяцев, некоторые даже не успели принести присягу. Им объявили, что направляют на учения, морским путем доставили в Херсонскую область, где они попали в зону боевых действий. Часть подразделений понесла потери от минометного огня украинских сил.

После этого их вернули в Крым, где они написали рапорты об отказе участвовать в боевых действиях. Тех военнослужащих, у кого был подписан контракт, несмотря на рапорт, задействовали в войне.

Остальных сотрудники военной прокуратуры принуждали к отзыву рапорта, угрожая возбуждением уголовного дела, однако давление прекратилось, после выступления президента РФ Владимира Путина 5 марта, заявившего, что в войне не будут задействовать срочников российской армии. После этого отказавшимся воевать срочникам сказали, что их направят продолжать службу из Крыма в Россию.