ВОЙНА В Украине Пересечь границу с Молдовой и Польшей можно по документам в "Дії"

2022-03-16 16:30

 

Пока идет война, попасть в эти страны украинцы могут по электронным документам.

Граждане Украины могут пересечь границу с Молдовой и Польшей по документам в "Дії".

Об этом говорится в сводной информации от Департамента коммуникаций МВД.

"В условиях военного положения упрощено пересечение границы. Отныне украинцы могут выехать в Молдову, пользуясь электронным документом вместо обычного загранпаспорта. Учитывая, что до 24 апреля в Молдове объявлено чрезвычайное положение, пограничники сопредельного государства делают все для ускорения пересечения государственной границы и принимают у наших соотечественников цифровые документы в мобильном приложении "Дія", - сообщает МВД.

Отмечается, что также, по договоренности с польскими властями, во время действия в Украине военного положения граждане могут пересечь украинско-польскую границу по документам в "Дії".

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